تحمل 12 طنا من المواد السامة .. 8 قتلى بتحطم الطائرة الصربية في اليونان

أعلن وزير الدفاع الصربي، اليوم الأحد، مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة الشحن الصربية من طراز أنتونوف إيه إن-12 ، التي سقطت في اليونان في وقت متأخر من يوم السبت.

وأفادت تقارير بأن الطائرة كانت تحمل ذخائر و12 طنا من المواد السامة، حيث انتشرت الأبخرة السامة في الهواء، وتم إبلاغ سكان يعيشون بالقرب من موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة وعدم تشغيل مكيفات الهواء.

وذكرت التقارير أنه سُمع دوي انفجارات متعددة بعد تحطم الطائرة.

وتشير تقارير إلى أن الطائرة أقلعت من نيس في صربيا وكانت في طريقها إلى عمان في الأردن عندما أبلغ قائدها عن وجود مشكلة في المحرك وطلب الهبوط الإضطراري في مطار كافالا، لكن الطائرة لم تصل إلى هناك وتحطمت على بعد حوالي 40 كيلومترا من المطار.

وأظهر مسار رحلة الطائرة الموضح على موقع فلايدرادار 24 -لرصد الرحلات الجوية- أن الطائرة وصلت بالفعل إلى شمالي بحر إيجه بالقرب من شبه جزيرة هالكيديكي قبل أن تلتف وتتجه نحو كافالا.

وأظهرت صور الهاتف المحمول التي التقطها سكان بالمنطقة الطائرة وهي مشتعلة قبل أن تتحطم.

وتم ارسال في البداية عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف والشرطة إلى المنطقة قبل الانسحاب من المكان وتوجيه أمر للصحفيين والمتابعين بالمغادرة على الفور.

وقال رجل إطفاء لقناة "إي أر تي" الحكومية إنهم ينتظرون القوات الخاصة وأنه تم نقل اثنين من زملائه إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

وكادت الطائرة تصطدم بالمنازل ودمرت على ما يبدو أبراج الكهرباء عندما تحطمت. وانقطعت الكهرباء مؤقتا عن القرى المحيطة.

من جهته قال مصدر مسؤول في هيئة الطَّيران المدني الأردني إنَّ طائرة الشَّحن من طراز "أنتونوف أن - 12" ، والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائيَّة الأردن.

وبيَّن المصدر أنَّ مخطَّط سير الطَّائرة كان يتضمَّن التوقُّف في الأردن، في مطار الملكة علياء الدَّولي، بحدود السَّاعة التاسعة والنصف ليلاً؛ من أجل التزوُّد بالوقود ثمَّ الإقلاع لاستكمال رحلتها.