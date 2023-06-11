تحنيط القرش المفترس تمهيدا لعرضه في متحف الغردقة

قام علماء معهد علوم البحار والمصايد المصري بتحنيط سمكة القرش التي افترست السائح الروسي الاسبوع الماضي، وذلك تمهيدا لعرضها في متحف علوم مدينة الغردقة التي شهدت مياهها الهجوم المأساوي.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن رئيس المعهد عمرو زكريا حمودة قوله ان السمكة المحنطة سيتم عرضها في المتحف بعد الانتهاء من الاختبارات التي لا تزال جارية لتحديد الاسباب المحتملة للهجوم.

وكان المعهد تسلم الجمعة السمكة التي تمكن صيادون مصريون من الامساك بها بعد ساعات من الهجوم المروع.

والسبت، قال الاستاذ في المعهد محمود دار أن السمكة وهي انثى قرش النمر كانت امعاؤها فارغة تمامًا باستثناء بعض أشلاء جثة الشاب الضحية.

ووثق تسجيل مصور تم تداوله الاربعاء، وقائع افتراس سمكة القرش الضخمة السائح الروسي اثناء سباحته في مياه منتجع الغردقة على ساحل البحر الاحمر.

وقالت القنصلية الروسية ان الضحية هو احد رعاياها، وكان يقيم في مصر منذ سنوات. ودعت الرعايا الروس الى اليقظة والحذر أثناء التواجد في المياه التي شهدت حادثا مماثلا العام الماضي راح ضحيته سائحة نمساوية.

ووقع الهجوم القاتل على عدة مراحل، حيث قامت سمكة القرش في البداية بغرس اسنانها في جسد الضحية البالغ من العمر 24 عاما، والذي غاص للحظات تحت سطح الماء الذي اصطبغ بلون الدم قبل ان يظهر رأسه مجددا.

ويسمع الرجل في التسجيل وهو يصيح مستنجدا قبل ان تظهر السمكة مجددا وتدور حوله ثم تطبق فكيها حول جذعه وتسحبه من جديد تحت الماء.

ثم سكنت المياه ولم يظهر الرجل ولا السمكة بعدها.

وتمكن صيادون مصريون من الامساك بالسمكة القاتلة بعد ساعات. فيما اكد رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة في مصرمحمد سالم السبت، أنها هي التي تسببت في حادثة قتل الروسي بعد العثور على جزء من جثمان الرجل داخلها.