هالة سرحان تنفي اتهامها السعودية بتدبير حادثة هجوم سمكة القرش في الغردقة!

نفت الاعلامية المصرية هالة سرحان السبت، ان تكون اتهمت السعودية بالوقوف وراء هجوم القرش الذي اسفر عن مقتل سائح روسي في منتجع الغردقة على ساحل البحر الاحمر الاربعاء الماضي.

وكانت هالة سرحان كتبت في تغريدة عبر تويتر غداة الهجوم معتبرة ان السمكة "ارسلت عمدا لضرب السياحة المصرية"، مشيرة الى ان سفينة تتبع جهة لم تحددها القت خرافا نافقة في المياه الاقليمية قبله بايام بهدف اجتذاب اسماك القرش.

وفهم البعض حديث الاعلامية المصرية انه ينطوي على اتهام للسعودية التي تقع على الجانب المقابل لمصر من البحر الاحمر.

لكنها سارعت الى نفي ان تكون قصدت السعودية في تغريدتها، وذلك ردا على متابعين تضمنت تعليقاتهم انتقادا لها بسبب ما اعتبروه غمزا من قناة المملكة.

وكتبت مغردة السبت ان اسم السعودية لم يرد في تغريدتها السابقة، داعية المعلقين الى "االتريث والتأكد طبقا لتعاليم ديننا الحنيف" قبل ان يضعوا في فمها كلاما لم تقله.

واضافت ان الكلام الوارد في تلك التغريدة "يمكن ان ينطبق .. علي اي جهة تحمل العداء لمصر او السعودية"، قبل ان تعود وتؤكد في تغريدة اخرى ان حديثها لم يتضمن اي "حرف عن السعودية الشقيقة الغالية".

الي الاخت نوف الرويسان اتمني القراءة قبل الهجوم لم يرد اسم المملكة الغالية في البوست الذي تنتقديه اطلاقا . ارجو من الاخوة الذين لم يقرأوا البوست االتريث والتأكد طبقا لتعاليم ديننا الحنيف. ويمكن ان ينطبق الكلام علي اي جهة تحمل العداء لمصر او السعودية. — Hala Sarhan (@HalaSarhan) June 10, 2023

وتساءلت هالة سرحان في تغريدتها الاولى التي اثارت الجدل وقامت بحذفها حول السبب الذي جعل القرش يصل الى مياه شاطئ الغردقة الضحلة، رغم ان بيئته الطبيعية هي في "أعمق الأعماق المظلمة".

واضافت ان هناك اقاويل تتحدث عن واقعة "هامة جدا جدا" حصلت قبل حادثة الغردقة بايام، وقامت خلالها سفينة بالقاء خراف نافقة في المياه الاقليمية بهدف جذب القروش.

مكيدة ومؤامرة

وقالت سرحان ان هذه الواقعة تدعو الى التفكير والبحث عن المستفيد، قبل ان تخلص الى ان القرش على ما يبدو "تم إرساله عمدًا لضرب السياحة المصرية".

ثم اكدت ان "مصر بإذن الله محروسة من المكائد والمؤامرات".

#هالة_سرحان

حذف التغريدة لا يعني حذف الفكر التافه

الفكر الذي لا يتمنى أحد أنه يحمله

لا ضر السعودية ما قلتيه و لا نفع مصر ما قلتيه

كنتي شر على نفسك و نفسك فقط pic.twitter.com/nZRp0kKlkF — الوليد بن مبيريك (@Alwaleed_1_1) June 10, 2023

ووثق تسجيل مصور تم تداوله الاربعاء، وقائع افتراس سمكة قرش ضخمة سائحا روسيا في مياه منتجع الغردقة.

وقالت القنصلية الروسية ان الضحية هو احد رعاياها، وكان يقيم في مصر منذ سنوات.

ووقع الهجوم القاتل على عدة مراحل، حيث قامت سمكة القرش في البداية بغرس اسنانها في جسد الضحية البالغ من العمر 24 عاما، والذي غاص للحظات تحت سطح الماء الذي اصطبغ بلون الدم قبل ان يظهر رأسه مجددا.

ويسمع الرجل في التسجيل وهو يصيح مستنجدا قبل ان تظهر السمكة مجددا وتدور حوله ثم تطبق فكيها حول جذعه وتسحبه من جديد تحت الماء. ثم سكنت المياه ولم يظهر الرجل ولا السمكة التي تمكن صيادون مصريون من الامساك بها بعد ساعات.

والسبت، أكد رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة في مصرمحمد سالم، أن السمكة هي التي تسببت في حادثة قتل الروسي.

واشار إلى أنه تم التأكد من هذا الأمر بعد إجراء فحوصات وتشريح للسمكة، والعثور على جزء من جثمان الرجل داخلها.