تخريب متعمد لسكة الحديد بين عطبرة والخرطوم

أدت عملية تخريب متعمدة استهدفت خط سكة الحديد الرابط بين مدينة عطبرة في شمال السودان والعاصمة الخرطوم، إلى سقوط قاطرة و 3 مقطورات، بحسب بيان لهيئة السكك الحديدة في البلاد.

وقالت وسائل اعلام ومواقع للتواصل الاجتماعي، أن "العمل التخريبي" جرى قبل ساعات من انطلاق قطار ركاب يحمل "مجموعات ثورية" قادمة من مدينة عطبرة للعاصمة السودانية، للمشاركة في المظاهرات

وقال البيان أن خطوط السكك الحديدية تعرضت لتخريب متعمد بقسم (شندي – التراجمة) جهة شندي.

وأوضح البيان أن التخريب شمل فك دعامات الخط الحديدي، ما أدى لاتساع الخط وسقوط القاطرة والمقطورات.

وبناءً على ذلك أعلنت هيئة السكك الحديدية إلغاء مسير جميع قطارات البضائع، وقطار 4 النيل بالوابور 2506 عطبره الخرطوم.