تخصيص 1,5 مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك

وافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان على تولي استبدال 78 ميلا (125 كلم) من السياج الحدودي في الحدود الجنوبية في ولايتي اريزونا وتكساس، على ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان.

وقال المتحدث توم كروسون إنّ “التمويل تم استقطاعه من مصادرة متنوعة، من بينها توفير في النفقات ومتطلبات تمت مراجعتها”.

وتابع أن “هذا التحويل للأموال لن يؤثر على الاستعداد العسكري او على مخصصات عناصر الخدمة”.

وإثر شعوره بالإحباط من رفض الكونغرس توفير الموازنة التي يريدها لبناء جدار حدودي، أعلن الرئيس ترامب في شباط/فبراير حالة طوارئ وطنية على الحدود.

وفي آذار/مارس الفائت، وافق شاناهان على تخصيص مليار دولار لبناء سياج عالٍ بطول 92 كيلومترا وارتفاع 5,5 امتار وتحسين الطرق وتركيب إنارة.

وتعرض البنتاغون للضغط لإظهار أنه لا يعيد توظيف هذه الاموال من مهمات قتالية أو أي أعمال حيوية أخرى.

وقال شاناهان إنّ بعض الأموال المخصصة تم توفيرها من أموال غير منفقة في أفغانستان.

وأوضح “عثرنا على سبل لفعل ذلك دون التأثير على الجهوزية”، مضيفا “لن أخصص أي أموال إضافية للجدار الحدودي”.

وجعل ترامب من أمن الحدود ملفا بالغ الأهمية على الصعيد الداخلي مشيرا إلى أنه سيبقى في محور أجندته في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020.