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تخوف اسرائيلي من ترامب بإعلانه القدس عاصمة لدولتين

تخوف اسرائيلي من ترامب بإعلانه القدس عاصمة لدولتين
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