تدريبات جوية مشتركة بين موسكو وبكين.. و"الدفاع الروسية": ليست موجهة ضد دولة ثالثة

لأول مرة في سياق التدريبات الجوية المشتركة، بين بكين وموسكو، تهبط طائرات صينية في مطار بروسيا، وطائرات روسية في مطار بالصين.

وقامت قاذفات استراتيجية للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية بتسيير دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت "الدفاع الروسية" أن الدوريات الجوية المشتركة، في المنطقة الآسيوية والمحيط الهادئ، ليست موجهة ضد دول ثالثة.

وحلقت مجموعة جوية من الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو – 95 إم إس"، وقاذفات القنابل الاستراتيجية الصينية "Xian H-6" فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، فيما أمنت المقاتلات الروسية من طرازي "سو -30 إس إم" و"سو – 35 إس"، الحماية للسرب المشترك.

وقالت "الدفاع الروسية"، إن حاملات الصواريخ الاستراتيجية في مرحلة محددة من الرحلة، رافقتها مقاتلات أجنبية، فيما تصرفت الطائرات الروسية والصينية بصرامة وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولم يُسمح بالدخول إلى المجال الجوي للدول الأجنبية.