تدمير أربع مُسيّرات حوثية مفخخة استهدفت السعودية

هذا الهجوم هو الثالث من نوعه، الذي يشنه الحوثيون بطائرات مسيرة ويعترضه التحالف في أقل من 24 ساعة.

أعلن التحالف العربي في اليمن الأربعاء، تدمير 4 طائرات مُسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه السعودية، في ثالث هجوم خلال 24 ساعة.

وقال التحالف، في بيان، إن "الدفاعات الجوية (التابعة له) اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية للسعودية"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة"، من دون تحديد موقع الهجوم الأخير.

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

ولم يصدر تعليق من الحوثيين حول بيان التحالف حتى الساعة 17:00 ت.غ.

وهذا هو الهجوم الثالث من نوعه، الذي يعترضه التحالف في أقل من 24 ساعة.

ففي وقت سابق الأربعاء، أعلن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه ‎جازان (جنوب غربي المملكة)، فيما دمر أخرى أُطلقت تجاه منطقة خميس مشيط، مساء الثلاثاء.

ومنذ 2015، ينفذ التحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

والجمعة، قالت المتحدّثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسل، في بيان، إن جماعة الحوثي شنت 128 ضربة بطائرات مسيرة وأطلقت 31 صاروخا باليستيا على السعودية، منذ بداية العام الجاري.

واعتاد الحوثيون الإعلان عن إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف، الذي تقوده المملكة، عن إحباط هذه الهجمات.

وأودت الحرب المستمرة في اليمن، منذ نحو 7 سنوات، بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.