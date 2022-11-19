تدمير رتل من الدبابات الأوكرانية في "زابوروجيه"

دمرت القوات الروسية، اليوم السبت، بقصف مدفعي رتلا من الدبابات العسكرية الأوكرانية، في محور "زابوروجيه"، كما ألحقت أضرارا بمستودع ذخيرة أوكراني، ومصنع لمحركات الطائرات في الإقليم.

وقالت السلطات الأوكرانية ، إن القصف الروسي ألحق ضررا بمنشآت للبنية التحتية الصناعية في "زابوروجيه".

وذكرت مصادر موالية لروسيا، أن مدافع ذاتية الدفع وجهت سلسلة من الضربات، في "زابوروجيه"، استهدفت مواقع ومعاقل محددة تتمركز فيها القوات الأوكرانية.

وأشار رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، إلى جاهزية العسكريين الروس الذين وصلوا لمناطق القتال، خلال مرحلة التعبئة الجزئية، مؤكدا أن كل المهام تم انجازها بنسبة 100٪، بناء على الخبرات التي اكتسبوها خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط قواتها لمحاولات هجومية من قبل القوات الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك، وأنه تمت تصفية أكثر من 60 جنديا ومرتزقا.

وقالت "الدفاع الروسية"، إنه تم إحباط محاولة هجومية اوكرانية في اتجاه كراسنو - ليمانسك، وتصفية نحو 50 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتال مشاة ومدرعتين.

يذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أسقطت القوات الروسية، 333 طائرة (مقاتلة)، 177 مروحية، 2532 مسيرات، 388 نظام صواريخ مضاد للطائرات ، 6705 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى ، 897 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 3599 قطعة مدفعية وهاون، و7273 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.