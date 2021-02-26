تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب السعودية

اعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن الجمعة إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب المملكة.

وقال التحالف، في بيان نقله التلفزيون السعودي الرسمي، إن الحركة المدعومة من إيران حاولت استهداف مواقع مدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة.

ويرزح اليمن تحت ويلات الصراع منذ عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق الشمالية فيما بعد.

وتصاعدت حدة المعارك في مارس آذار عام 2015 عندما تدخل التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة سيطرة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الأوضاع في البلاد.

