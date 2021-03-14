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تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

منشور 14 آذار / مارس 2021 - 10:23
ارشيف

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.

وأضاف أن الميليشيا تواصل محاولات استهداف المدنيين، مؤكداً أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات.

وشدد، على أن "محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وأكد التحالف، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
 

كلمات دالة:السعوديةخميس مشيطحركة انصار الله الحوثياليمنالتحالف العربي بقيادة السعودية

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