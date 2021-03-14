تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.

وأضاف أن الميليشيا تواصل محاولات استهداف المدنيين، مؤكداً أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات.

#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه #خميس_مشيط #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 14, 2021

وشدد، على أن "محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وأكد التحالف، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

