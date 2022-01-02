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تدمير مخازن للمسيرات ومنصات إطلاق بضربات جوية في صنعاء

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:00
صنعاء
صنعاء

نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء، حيث دمر مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري.

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وقال التحالف: "استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، مشيرا إلى " تدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".

وأضاف التحالف في بيان له: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، لافتا إلى "اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

 

 

كلمات دالة:صنعاءاليمن

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