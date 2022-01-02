تدمير مخازن للمسيرات ومنصات إطلاق بضربات جوية في صنعاء

نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء، حيث دمر مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري.

وقال التحالف: "استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، مشيرا إلى " تدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".

وأضاف التحالف في بيان له: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، لافتا إلى "اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".