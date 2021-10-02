تدمير مسيرة حوثية استهدفت السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه جنوب غربي المملكة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ان بأن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه منطقة خميس مشيط (جنوب غربي السعودية)".

‏ ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول هذا الأمر حتى الساعة 16:00 ت.غ.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات السعودية تضرر منازل ومحال تجارية بشظايا مسيرة حوثية استهدفت محافظة "أحد المسارحة" جنوب غربي المملكة أثناء اعتراض وتدمير الطائرة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما بعضها خلفت ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.