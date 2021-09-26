تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد، أن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأكد التحالف في بيان صحافي اليوم أنه “يتم اتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”، مُشيدًا بـ “كفاءة الدفاعات الجوية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيات الحوثية”.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.