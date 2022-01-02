تدمير 3 مسيرات أطلقت من صنعاء نحو السعودية

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن الأحد، تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت من صنعاء باتجاه نجران جنوب غربي المملكة.

وأفاد التحالف حسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية بأن "دفاعات المملكة أسقطت ودمرت 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه نجران".

‎‏‎وأضاف البيان: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيّرة من العاصمة صنعاء (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) باتخاذ المدنيين دروعا بشرية".

‏‎وتابع: "استجابة للتهديد؛ سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا البيان.

والسبت، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه جنوبي السعودية.

‎واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وفي المقابل، كثف التحالف، مؤخرا، ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بعدة محافظات بينها صنعاء.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.