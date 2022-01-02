التحالف يدعو المدنيين لإخلاء معسكر السوادية في البيضاء قبل منتصف الليلة

أمهل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن المدنيين في محافظة البيضاء اليمينة حتى منتصف الليلة من أجل إخلاء معسكر السوادية، في ما بدا انذارا بضربة وشيكة.

وقال التحالف في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وأضاف أن الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد ذلك التوقيت.

ويشير التحالف، في بيان له، غالبا إلى استهداف محتمل لمليشيات الحوثي وبنيتها وآلياتها العسكرية في الموقع المذكور.

وقبل يومين، نشر التحالف صورا "لاستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الحوثيين، واتخاذ المدنيين وشاحنات مواد غذائية وبترولية دروعا بشرية".

وأفاد التحالف بأن الحوثيين استخدموا المعسكر الخميس الماضي في إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه محافظة شبوة.

وشدد التحالف على أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة في ما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

ودعا التحالف إلى إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات كما أكد اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب الحوثيين.

ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع.

وأعلن التحالف يوم الأحد عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء.

وأكد أنه تم تدمير "مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".

وأعلن التحالف في بيان الاحد، تنفيذ 28 استهدافا ضد الحوثيين في مدينة شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واوضح التحالف أن الاستهدافات في شبوة دمرت 22 آلية عسكرية.

وتابع أن الخسائر البشرية تجاوزت 200 عنصرا في صفوف الانقلابيين.

جاء ذلك في حين أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة اليمنية الأحد، بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإصابة مئات آخرين خلال المرحلة الأولى من عملية استعادة السيطرة على شبوة.