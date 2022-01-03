تدمير 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

اعترض ودمر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية 5 طائرات مسّيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه المملكة العربية السعودية.

وبين التحالف في بيان له ان "المسيّرات أطلقت من صنعاء"، مؤكدا أنه "يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".

وأكد التحالف أن "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي".

ونشر التحالف صورا للمسيرات التي "أطلقت من العاصمة صنعاء باتجاه المملكة وجرى تدميرها".