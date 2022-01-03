الحوثيون يحذرون من أي محاولة لتحرير السفينة الإماراتية

دمرت الدفاعات الحوية السعودية الاثنين "هدفا جويا معاديا" استهدف مدينة الطائف، فيما حذر الحوثيون التحالف العربي الذي تقوده الرياض من القيام بأي عملية لتحرير السفينة الإماراتية المحتجزة في ميناء الحديدة اليمني.

واعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية عن تدمير الهدف، مؤكدة أنها تتخذ "إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين".

ومن جانبه، نشر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لقطات لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون من إيران تجاه المنطقة الجنوبية، مساء أمس الأحد.

وكان التحالف اعلن منتصف ليلة الأحد الإثنين، شن ضربات جوية لمعسكر السوادية في محافظة البيضاء اليمنية، وقال المعسكر المستهدف يتم استخدامه من قبل الحوثيين للتخزين، والإمداد، وإطلاق الأسلحة النوعية.

وقبل ساعات من بدء العملية العسكرية، طالب التحالف، المدنيين، بإخلاء معسكر ”السوادية“ في محافظة البيضاء، ”فورًا“.

وأعلن التحالف الأحد، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ”القضاء على أكثر من 200 عنصر إرهابي، وتدمير 22 آلية عسكرية“.

كما أعلن القضاء على أكثر من 70 ”عنصرا إرهابيا“ وتدمير 6 آليات عسكرية؛ إثر 10 عمليات استهداف نفذها التحالف ضد الحوثيين في مأرب.

وتشن ميليشيات الحوثيين، منذُ شهر فبراير/ شباط الماضي، حملة عسكرية مكثفة على مختلف الأطراف المحيطة بمدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، ومركز العمليات العسكرية الحكومية شمال البلاد؛ على أمل تحقيق أي اختراق.

السفينة الإماراتية

في الاثناء، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع التحالف العربي بقيادة السعودية من القيام بأي عملية لتحرير السفينة الإماراتية المحتجزة في ميناء الحديدة اليمني.

وقال في مؤتمر صحفي: "نحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية، والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني".

نحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 3, 2022

وأضاف: "لأول مرة نجحت القوات البحرية في تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة شحن عسكرية أثناء قيامها بأنشطة عدائية في عرض البحر".

وتابع: "منذ أسابيع وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قبل قواتنا وقد نفذت أعمالا عدائية عدة ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية".

وقال: "خلال الأسابيع الماضية كانت قواتنا تراقب السفينة، وهي تتولى نقل كميات مختلفة من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني".

وأشار سريع إلى أن "القوات البحرية وفي إطار مهامها الدفاعية عن المياه الإقليمية اليمنية كانت ولا تزال ترصد جميع الأنشطة العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن أن "مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن (روابي) قبالة ميناء الحديدة"، لافتا إلى أن "السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات".

واعتبر أن "عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن (روابي) المختطفة قبالة الحديدة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر مليشيا الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب"، مضيفا أن "سفينة الشحن تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى".