تدهور صهريج على جسر عال في عمان

تدهور صهريج خدمات من أعلى جسر علوي قرب المدينة الرياضية غرب العاصمة الأردنية عمان مما ادى إلى اعاقة سير المركبات ومن ثم تحويل السير.

ونشرت إدارة السير المركزية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اليوم الاثنين، "تنوه ادارة السير الى وقوع حادث تدهور لصهريج خدمات (نضح) على الجسر العلوي من جهة شارع الصحافة

باتجاه المدينة الرياضية، الأمر الذي تسبب بتحويل السير نحو دوار المدينة الرياضية، علماً أن كوادرنا المتواجدة حاليا تعمل على تسيير الحركة المرورية".

وأهابت إدارة السير بالسائقين توخي الحيطة والحذر، وإتباع إرشادات رقباء السير في الموقع، حتى الإنتهاء من رفع المركبة والتعامل مع مخلفات الحادث.