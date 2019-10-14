ترامب أمر بسحب القوات الأمريكية في شمال سوريا

كشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بالبدء في سحب القوات الأمريكية في شمال سوريا "بأسرع وقت ممكن".

وأضاف إسبر مساء الأحد، "لدينا قوات أمريكية ستكون محصورة على الأرجح بين قوتين متعارضتين وهذا وضع لا يمكن الدفاع عنه"، دون مزيد من التوضيح، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس. ولم يشر إسبر إلى ما إذا كان ترامب قد أمر بسحب القوات من سوريا بشكل كامل.

ورجحت وكالة أسوشيتد برس أن تكون تصريحات إسبر مؤشرا على انسحاب كامل من سوريا كخطوة تالية.

من جهة ثانية ، قال إسبر، الأحد، في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إن بلاده تستعد لإجلاء نحو 1000 جندي أمريكي من شمالي سوريا.

وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، علمنا أن (الأتراك) يعتزمون على الأرجح توسيع نطاق هجومهم إلى الجنوب أكثر مما كان مخططًا له في الأصل، وإلى الغرب".

وتابع: "لن ننخرط في قتال مع تركيا الحليف القديم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) نيابة عن قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف: "علمنا خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا، أن قوات "قسد" تتطلع إلى إبرام صفقة، إذا صح التعبير، مع السوريين (نظام بشار الأسد) والروس لمواجهة الهجوم التركي في الشمال".

وعن سحب القوات الأمريكية، أشار إسبر أنه سيكون انسحابًا مدروسًا، وأنهم يريدون إجراؤه بأمان وبسرعة قدر الإمكان، دون تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستسحب قواتها من الحدود السورية، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لإنشاء منطقة آمنة بذريعه عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.