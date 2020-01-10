ترامب اخفى قرار تصفية سليماني عن الديمقراطيين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يخبر الديمقراطيين مسبقا بالعملية التي قتل فيها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لأنه كان يخشى أن يسربوا المعلومات.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اعتبرت في اول رد فعل اولي أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لم تجعل البلاد أكثر أمنا بقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وأضاف ترامب في تصريح صحفي، مساء أمس الخميس: "قاسم سليماني زرع الموت في الشرق الأوسط وخارجه. وهو الذي أذن بالهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد. أخذناه بسرعة، أمرت جنرالاتنا: خذوه الآن".

وأوضح أن "أحد الناس المحترمين جدا أجابه بأن يفعل ذلك غدا"، لكن ترامب قال له: "هذا يجب فعله الآن، وفورا".

وأشار ترامب إلى أن سليماني كان يجهز لهجمات جديدة، وكان يدرس إمكانية تنفيذ هجوم على السفارات الأمريكية، في بغداد وفي مناطق أخرى، مضيفا أن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يعربون عن استيائهم من القضاء على هذا الإرهابي. إنهم يفضلون السخط على جرائم سليماني".

وأعد الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع القانون بعد تصعيد خطير للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي انتقدوا فيه بشدة إجراءات ترامب في هذا المجال خاصة الأمر بقتل سليماني، بينما شددت بيلوسي، على ضرورة وقف سيد البيت الأبيض الممارسات الاستفزازية تجاه الجمهورية الإسلامية.