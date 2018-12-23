ترامب: استقالة المبعوث الرئاسي للحرب ضد تنظيم “الدولة” لا تمثل شيئا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوث الرئاسي للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استقال من منصبه، لكنه أعرب عن رفضه للضجة الإعلامية حول الاستقالة.

وغرد ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا إن “بريت ماكغورك، الذي لا أعرفه، تم تعيينه من قبل الرئيس أوباما عام 2015. وكان من المفترض أن يغادر منصبه في شباط/فبراير، لكنه استقال قبل مغادرته، إثارة دعائية؟ الأخبار الكاذبة تجعل من اللاشيء أزمة كبيرة!”

وقال ترامب أيضا إنه إذا كان قائد أمريكي آخر غيره قد أمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا، “سيكون هذا الشخص هو البطل الأكثر شعبية في أمريكا”.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن ماكغورك سيترك منصبه في وقت أبكر من المتوقع، بسبب التحول الأخير في سياسة ترامب في سوريا، في أعقاب تحرك مماثل من قبل وزير الدفاع جيم ماتيس.(د ب أ)