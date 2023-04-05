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ترامب: الدولار ينهار ولن يكون عملة عالمية قريبا

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 07:37
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق
أبرز العناوين
في أول خطاب لترامب بعد جلسة المحكمة في مانهاتن الأمريكية

قال دونالد ترامب رئيس أمريكا السابق إن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، محذرا أمام حشد من أنصاره من منتجع مارالاغو في فلوريدا من تداعيات انهيار الدولار والذي من شأنه أن يهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.

 

 

وقال ترامب في أول خطاب له بعد جلسة المحكمة: "عملتنا تنهار… قريبا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة منذ 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى".

ودفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في مانهاتن الأمريكية مساء أمس ببراءته من 34 تهمة جنائية وجهت اليه من خلال لائحة اتهامات ترامب تشكلت من 16 صفحة.

وتتضمن الإتهامات ارتكاب ترامب جريمة تزوير السجلات التجارية حيث كان جزئيا "للترويج لترشيحه" تهمته تورطه في مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

 

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