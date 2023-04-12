ترامب: السعوديون شعروا بالإهانة من طريقة مصافحة بايدن لابن سلمان

البوابه - وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سهام انتقاده لطريقة المصافحة من خلال قبضة اليد التي جرت بين جو بايدن رئيس أمريكا الحالي وبين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عندما زار بايدن المملكة العربية السعودية قبل عدة أشهر.

وانتقد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز سياسات بايدن قائلا: "لقد قام بالسلام على ولي العهد المملكة السعودية بقبضة اليد.

وتساءل ترامب عما يعنيه السلام بقبضة اليد؟ مجيبا أن معناها "لا تصافحني باليد لأن يدك قذرة" (... ) "أنظر إلى السعودية.. أنظر إلى ما حدث، إنهم أناس رائعون وأرادوا مساعدتنا"، لافتا إلى أن (السعوديون) شعروا بالإهانة .

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة السعودية في 16 يوليو/تموز من عام 2022، والتقى خلال زيارته العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وكذلك ولي عهد الأمير محمد بن سلمان.

واختار باين قبضة اليد طرقة للسلام والمصافحة عندما التقى مع ولي العهد السعودي بينما قام بمصافحة الملك سلمان بيده كاملة.