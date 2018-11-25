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ترامب: المهاجرون باقون في المكسيك ولن يدخلوا الولايات المتحدة إلا بعد موافقة القضاء

ترامب: المهاجرون باقون في المكسيك ولن يدخلوا الولايات المتحدة إلا بعد موافقة القضاء
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