ترامب سيصنف جماعة أنتيفا المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن حكومته ستصنف جماعة أنتيفا المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية.

يأتي إعلان ترامب ،الذي ورد على تويتر، وسط احتجاجات عنيفة تعم البلاد رفضا لوحشية الشرطة بعد وفاة رجل أسود ظهر في مقطع مصور وهو يحاول التنفس بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس.

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار يوم السبت إن ”متعصبين ومحرضين مندسين“ اختطفوا احتجاجات في المدن الأمريكية على وفاة الرجل وأضاف في بيان مصور ”مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم المنفصلة التي تتسم بالعنف ”.

ولم يتضح عدد المحتجين المشاركين في المظاهرات في أنحاء البلاد من أنتيفا أو إذا كان أي من أعضائها مشاركا من الأصل.

وقال جون هارينجتون مدير إدارة السلامة العامة في مينيسوتا في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن نحو 20 بالمئة من الاعتقالات التي تمت السبت كانت لأشخاص جاءوا من خارج الولاية رغم أنه لم يحصل بعد على العدد الإجمالي للاعتقالات التي جرت مساء السبت.

وتغريدة ترامب يوم الأحد ليست المرة الأولى التي يصف فيها أنتيفا بالجماعة الإرهابية. كما قام سياسيون محافظون آخرون مثل عضو مجلس الشيوخ عن تكساس تيد كروز بالإدلاء بتصريحات مماثلة.

كما لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى بجدية لإدراج أنتيفا في هذا التصنيف عبر القنوات الرسمية إذ سيتطلب ذلك كما هو متعارف عليه التنسيق مع عدة أجهزة اتحادية.

