ترامب: عينت زوجة زعيم الجمهوريين في منصب وزيرة ولم يشكرني

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مجددا، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، كما سخر من زوجته التي كانت وزيرة للنقل في عهده قائلا "لقد وظّفتُ زوجته. هل قال يومًا أشكُركَ؟"، قبل أن يسخر أيضا من تشاو بسبب استقالتها.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ الملياردير الجمهوري وجّه انتقاداته خلال خطاب ألقاه في فلوريدا حيث يقيم.

كما أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس السابق استشاط غضباً ضدّ حليفه السابق على خلفية عدم مساندته له في منع التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وسبق أن تعاون الملياردير الجمهوري بشكل وثيق مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي لمدة أربع سنوات.

بيد أنّ ميتش ماكونيل رأى أنّ الرئيس السابق "مسؤول" عن الاعتداء على مبنى الكابيتول في يناير، قائلا إنّ المشاغبين فعلوا ذلك "لأنّ أكثر رجل نفوذاً على وجه الأرض عبّأهم بالأكاذيب".

وأقرّ الحاكم الجمهوري لولاية اركنسو آسا هاتشينسون، عند سؤاله عن تصريحات دونالد ترامب، بأن حزبه كان بإمكانه تجنب الجدل الأخير.