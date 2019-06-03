ترامب في لندن: يزكي رئيسا للحكومة ويدعو لطرد هواوري

قوبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بالمتظاهرين الرافضين لزيارته الى لندن التي وصلتها الاثنين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، في وقت تشهد فيه الأخيرة أزمة سياسية، على خلفية تعثر "بريكست".

ونزل الالاف من المعارضين لترامب وسياسته الى الشوارع حيث أطلقت هذه المرة أيضا دعوات عديدة إلى التظاهر ضد زيارة ترامب الحالية لبريطانيا.

قالت مصادر ان ترامب سيركز على "العلاقة الخاصة" بين بلاده وبريطانيا، التي واجهت اختبارات عديدة مؤخرا في عدد من الملفات، بما فيها إيران التي تدافع بريطانيا عن الاتفاق النووي المبرم معها.

كما تضغط واشنطن على لندن لاستبعاد مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات من شبكتها للجيل الخامس.

لم يتردد ترامب في التدخل بالشؤون الداخلية لبريطانيا قبيل وصوله إليها، ففي مقابلات مع صحف بريطانية انتقد الطريقة التي أدارت بها تيريزا ماي المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وقام بتزكية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يؤيد "بريكست" بلا اتفاق، لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لها. كما أشاد بالشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب "بريكست" الذي فاز في الانتخابات للبرلمان الأوروبي.

وقد أثارت تصريحات ترامب هذه جدلا حيث دانها زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، معتبرا أنها "تدخل غير مقبول في ديمقراطيتنا".