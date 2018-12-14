كوهين يؤكد أن ترامب كان يعلم بعدم صوابية شراء صمت امرأتين قبل انتخابات 2016

أكّد مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الاخير كان على علم بأنّه من الخطأ دفع مبالغ مالية قبل انتخابات العام 2016 لشراء صمت امراتين هددتا بفضح علاقات غرامية إدعتا اقامتها مع ترامب، على ما أفاد في مقابلة الجمعة.

وقال كوهين لمحطة "ايه بي سي" إنّ ترامب تصرف على هذا النحو لأنه "كان قلقا للغاية حيال كيفية تأثير ذلك على الانتخابات"، في أول تعليق له منذ صدور حكم بحقه بالسجن ثلاث سنوات الخميس بعد إدانته بجرائم عدة بينها دفع هذه المبالغ.

لكن ترامب نفى الخميس بشدة أن يكون قد طلب من محاميه السابق خرق القانون.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يعلم بأنّ هذه المبالغ تعد امرا خاطئا، قال كوهين "بالطبع".

واورد كوهين في مقابلة مع المذيع جورج ستيفانوبولوس في برنامج "صباح الخير أميركا" أذاعت المحطة مقتطفات منه قبل بثه كاملا "لا اعتقد ان أحدا يصدق ذلك" في إشارة الى نفي ترامب أنّ يكون طلبه منه خرق القانون.

وأقر كوهين بأنه دفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعيتا أنهما اقامتاها مع ترامب خلال حملة انتخابات العام 2016.

وقال كوهين "أولا، لا شيء تم على الإطلاق في منظمة ترامب بدون أن يمر عبر ترامب. لقد وجهني لدفع المبالغ، لقد وجهني للتورط في هذه الأمور".

واضاف "هو (ترامب) يعرف الحقيقة. أنا اعرف الحقيقة. آخرون يعرفون الحقيقة".

وتابع "ها هي الحقيقة: يا شعب الولايات المتحدة الأميركية ويا شعوب العالم، لا تصدقوا ما يقوله (ترامب). هذا الرجل لا يقول الحقيقة. ومن المحزن ان اتحمل مسؤولية أعماله القذرة".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد ان ترامب يقول الحقيقة بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، قال كوهين "كلا"، لكنه رفض أن يدلي بتوضيحات.

وأوضح أنه لا يريد "تعريض التحقيقات في الأمر للخطر".

وفي تطور منفصل، ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال أنّ محققين فدراليين فتحوا تحقيقات جديدا متعلقة بالانتخابات، لمعرفة ما إذا كانت جهات اجنبية ساهمت في تمويل لجنة العمل السياسي التي دعمت ترشح ترامب للانتخابات.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على التحقيق قولها إنّ افرادا من قطر والسعودية والإمارات استخدموا أسماء مانحين وهميين للتبرع للحملة على أمل التأثير في السياسة الأميركية.

وينفي ترامب إقامة علاقة مع المرأتين اللتين تم دفع المبالغ لهما قبل الانتخابات.

ويبدأ ترامب قريبا عامه الثالث في البيت الابيض مع اقتراب تحقيقات المحقق الخاص في قضية تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 روبرت مولر منه شخصيا ومن دائرته القريبة.

لكنه واصل نفي التهم الخميس محاولا النأي بنفسه عن كوهين، محاميه المخلص لنحو عشر سنوات.

وكتب ترامب على تويتر "لم أطلب من مايكل كوهين أبدا أن يخرق القانون. لقد كان محاميا وكان من المفترض أن يعرف القانون".