ترامب لايستبعد لقاء روحاني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 انه لا يمكنه أن يستبعد إجراء لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني خلال تواجدهما في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكن لا شيء مقررا في الوقت الراهن.

وقال للصحفيين "أنا لا استبعد أي شيء"، مضيفا أن "لا شيء مقررا في هذه اللحظة".

وتستمر التكهنات حول الاجتماع التاريخي المحتمل بين الزعيمين الأميركي والإيراني في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن إمكان حدوث مثل هذه اللقاء تضاءل إلى حد كبير في أعقاب الهجوم على منشآت نفطية سعودية حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجمع بين الطرفين، لكن ترامب رد على هذه الجهود بالقول "لا نحتاج إلى وسيط"، مشيرا إلى أن الإيرانيين "يعلمون بمن عليهم الاتصال".