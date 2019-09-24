ترامب: لا نفكر بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنهم لا يفكرون في فرض عقوبات جديد على كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن لديهم علاقات جيدة مع زعيمها، كيم أونغ – أون.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، خلال لقاء جمعه بزعيم كوريا الجنوبية، مون جاي إن، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأضاف قائلا “لنا علاقات جيدة مع كيم جونغ-أون، ولربما في نهاية المباحثات نعقد اتفاقية جديدة معهم، وربما لا، غير أن العلاقات بيننا جيدة الآن”.

وتابع ترامب قائلا “لقد سبق وأن عقدنا قمتين ناجحتين للغاية، والجميع يتحدثون الآن عن قمة ثالثة، يريدون مشاهدة ذلك. سنرى ماذا سيحدث، لكن بداية علينا أن نرى ماذا ستسفر عنه هذه القمة(بالأمم المتحدة)”.

في سياق آخر، أوضح ترامب أن العلاقات التجارية بين بلاده وكوريا الجنوبية على أفضل مستوى، معربًا عن اعتزامهم زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقبل لقائه بالزعيم الكوري الجنوبي، التقى الرئيس الأمريكي، رئيسي وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، وسنغافورة، لي كوان يو، على نحو منفصل.

وخلال لقائه برئيسة الوزراء النيوزيلاندية، جدد ترامب التعبير عن حزنه لسقوط ضحايا في الهجوم الذي استهدف أحد المساجد بنيوزيلندا، خلال مارس/آذار الماضي، ومعربًا عن دعم بلاده لذلك البلد. (الأناضول)