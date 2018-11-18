الصحفي السعودي جمال خاشقجي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها تسجيل صوتي لعملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلا أنه فضل عدم الاستماع إليه، واصفا إياه بالمروع.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" نشرت اليوم الأحد: "لدينا تسجيل... لكنني لا أريد الاستماع إليه لأنه يوثق معاناته".

وتابع ترامب: "تم اطلاعي بشكل كامل عليه، ولا داعي لاستماعي إليه، في حقيقة الأمر سألت الناس ما إذا كان ينبغي لي القيام بذلك، فقالوا لا على الإطلاق. وأعرف بالتحديد ماذا حصل... إن ما حدث كان عنيفا وشريرا ومروعا جدا".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يكذب عليه عندما نفى مسؤوليته عن مقتل خاشقجي، قال ترامب: "لقد تحدثنا 5 مرات في مراحل مختلفة ونفى مسؤوليته، ولا أعلم إذا كان يكذب، من يدري؟"