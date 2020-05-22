ترامب: لن نغلق البلاد حال حدوث موجة ثانية من كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إنه حال ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا، لن تغلق إدارته الاقتصاد كما حدث في الموجة الأولى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، أثناء زيارته لمصنع فورد في ولاية ميتشغان.

وأضاف قائلا “يمكننا إخماد الحرائق سواء كانت جمرة أو شعلة، سنقوم بإخمادها، لكن لن نغلق البلاد”.

وأوضح ترامب أنهم تعلموا الكثير من الموجة الحالية للفيروس، وأنهم على كامل الاستعداد لأية موجات مستقبلية منه.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه قد يكون هناك “جمر” للوباء الذي يتفشى في الولايات المتحدة، لكنه يؤكد أنه سيتم القضاء عليه.

قال خبراء الصحة ، بمن فيهم من في إدارة ترامب، إنه من المرجح أن يستمر الفيروس في الانتشار خلال الخريف والشتاء، وقد يصبح من الصعب مكافحته بمجرد بدء موسم الإنفلونزا.

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و173 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 333 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و68 ألفا، وفق موقع “ورلدميتر”.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و617 إصابة، ومن حيث الوفيات بأكثر من 96 ألف حالة، وفق المصدر نفسه. (الأناضول)