ترامب لن يدعم على الأرجح خطة ماكرون لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

عرض اليوم السبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيره الأمريكي دونالد ترامب خطة تهدف لإنهاء الجمود حول الاتفاق النووي الإيراني وسعى ماكرون إلى إقناع ترامب بالخطة.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء بلومبيرغ اليوم عن مسؤول فرنسي، فإن هذه الخطة المقترحة تسمح لإيران ببيع النفط لفترة محددة من الزمن في مقابل العودة إلى المحادثات والامتثال لبنود الاتفاق.

وقد كشف المسؤول الفرنسي عن هذه الخطة عقب إقامة مأدبة غداء دون ترتيب مسبق بين الرئيسين الأمريكى والفرنسى استمرت لساعتين وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة بيارتز الفرنسية.

وذكرت بلومبيرغ أن مسؤولاً أمريكياً بارزاً وصف هذه الخطة بأنها محكوم عليها بالفشل.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت في الماضي أي حل وسط يسمح لإيران باستئناف مبيعاتها من النفط، التي تراجعت بشدة بسبب العقوبات الأمريكية. ولهذا السبب يصعب للغاية إنهاء هذا الجمود وإعادة الاتفاق: فطلب إيران الأول يتمثل في السماح لها ببيع النفط لمساعدة اقتصادها المتعثر من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت بلوميبرغ عن المسؤول الفرنسي وصفه الخطة التي قد تتم على مرحلتين، قائلا إنها سوف تسمح لإيران ببيع كمية من نفطها مقابل سلسلة من الالتزامات، من بينها العودة إلى الامتثال للاتفاقية الحالية ، وإيجاد طرق لتخفيف التوترات في منطقة الخليج وسط موجة احتجاز ناقلات النفط، والعودة إلى محادثات منظمة حول التجارب الصاروخية، والقضايا الإقليمية وماذا سيحدث عقب انتهاء فترة سريان الاتفاقية في عام 2025 .

وتابع المسؤول الفرنسي قائلا إن الأمل من وراء هذه الخطة يتمثل في تخفيف حدة التوترات بما يسمح للجانبين بإجراء محادثات مرة أخرى، خاصة في ضوء إعلان ترامب والإيرانيين أنهما لا يريدان الحرب. (د ب أ)