ترامب مهدد بالسجن لاكثر من 560 عاما

ابلغ الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب مناصريه عبر خطاب وزعه مقر حملته الانتخابية انه يواجه احكاما بالسجن يصل مجموعها الى اكثر من 560 عاما، وذلك عن ثلاث قضايا جنائية تم توجيه الاتهام اليه فيها.

وكتب ترامب في الخطاب الذي جاء غداة توجيه الاتهام اليه على خلفية محاولاته عكس نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، قائلا ان "وزارة عدل المعتوه (الرئيس) جو (بايدن) الفاسدة، وجهت مجددا اتهامات ضدي وبشكل غير قانوني".

واضاف الرئيس الجمهوري السابق "أواجه ما مجموعه 561 عاما في السجن بسبب -مطاردة الساحرات- التي اطلقها اليسار" في اشارة الى الحزب الديمقراطي.

وتابع "هذ ه ست حيوات"، معتبرا ان من يحاول ارسال شخص الى السجن لست مؤبدات يكشف للجميع انه هو الخائف".

والثلاثاء، جرى توجيه تهم التآمر ضد الدولة وانتهاك الحقوق الانتخابية وعرقلة اجراء رسمي الى ترامب الذي يعد الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك اثر تحقيق اشرف عليه المدعي الخاص جاك سميث.

وقالت لائحة الاتهام ان ترامب "المتهم" واظب على نشر وترويج اكاذيب وادعاءات حول حصول تزوير نجم عنه تغيير نتيجة الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

واعلن جاك سميث عزمه السعي الى اجراء محاكمة سريعة للرئيس السابق، والذي قال ان اكاذ يبه شجعت مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 من اجل اجهاض عملية تصديق المشرعين على فوز بايدن.

واثر ذلك، اصدرت وزارة العدل أمر استدعاء بحق ترامب للمثول أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن لمواجهة التهم الجديدة في موعد هو 3 ايلول/سبتمبر المقبل.

وكان ترامب توقع توجيه هذه الاتهامات له في وقت سابق الثلاثاء، وكتب على منصّته "تروث سوشال" مخاطبا انصاره ان جاك سميث الذي وصفه بانه مختل سيوجه تهما زائفة جديدة الى "رئيسكم المفضل".

وكانت قاضية فدرالية امرت الشهر الماضي ببدء محاكمة الرئيس السابق في ايار/مايو العام المقبل في قضية الوثائق السرية.

وايضا وجه الاتهام الى ترامب بتزوير سجلات مدفوعات مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وخلافا للتوقعات، فقد اسهمت الاتهامات التي تلاحق ترامب في تصاعد شعبيته بصورة كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، علما انه تعهد بان يمضي في حملته الانتخابية حتى لو تمت ادانته في تلك الاتهامات.