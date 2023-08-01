في اخطر تهديد قضائي حتى الان.. توجيه الاتهام لترامب ب"التآمر ضد الدولة"

في تهديد قضائي هو الاخطر، وجه الاتهام الثلاثاء، الى الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، على خلفية محاولاته عكس نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020,

وتم توجيه تهم التآمر ضد الدولة وانتهاك الحقوق الانتخابية وعرقلة اجراء رسمي الى ترامب الذي يعد الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك اثر تحقيق اشرف عليه المدعي الخاص جاك سميث.



وقالت لائحة الاتهام ان ترامب الذي اشارت اليه بوصفه "المتهم" واظب على نشر وترويج اكاذيب وادعاءات حول حصول تزوير نجم عنه تغيير نتيجة الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

واضافت اللائحة ان المتهم استمر في هذا السلوك لاكثر من شهرين وكان مصمما على البقاء في السلطة رغم هزيمته في الانتخابات.



وتابعت ان ترامب ورغم كل شئ، كرر ونشر على نطاق واسع هذه الادعاءات التي يعلم انها كاذبة.

واعلن المدعي الخاص سميث الثلاثاء، عزمه السعي الى اجراء محاكمة سريعة للرئيس السابق، والذي قال ان اكاذ يبه شجعت مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 من اجل اجهاض عملية تصديق البلمان على فوز بايدن.

وكان ترامب توقع توجيه هذه الاتهامات له في وقت سابق الثلاثاء، وكتب على منصّته "تروث سوشال" مخاطبا انصاره ان جاك سميث الذي وصفه بانه مختل سيوجه تهما زائفة جديدة الى "رئيسكم المفضل".

وفيما تساءل عن سبب عدم توجيه هذه الاتهامات اليه في حينها، فقد اجاب بنفسه قائلا ان من يقفون وراء توجيه تلك الاتهامات خططوا لان يحصل ذلك وسط حملته الانتخابية.