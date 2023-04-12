ترامب: موظفو محكمة نيويورك بكوا عندما مثلت أمام القاضي

البوابة - ادعى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بكاء موظفي المحكمة في نيويورك، عندما مثل أمام القاضي، بخصوص التهم المنسوبة إليه.

وأكد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، حتى لو تمت إدانته بما ينسب اليه من تهم.

وجدد الرئيس الأميركي الأسبق، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، رفضه للتهم الموجهة إليه، مشددا على أنه لن ينسحب من سباق الترشح للرئاسة، وقال "لن أنسحب أبدًا. هذه ليست طريقتي".

ويرى ترامب، أن رئيس الولايات المتحدة الحالي، جو بايدن، غير قادر على الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024 مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك شيء خاطىء لدى بايدن.

وقال ترامب: "أعتقد أنه من غير المناسب تقريباً أن أقول ذلك. لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً. ولكن هناك شيئ خاطئ، لا أعتقد أنه يستطيع (الترشح)".

يشار إلى أن طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون اتهم إدارة بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، بإخفاء معلومات حول حالة صحة الرئيس، الذي بلغ عمره 80 عاماً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والذي يعتبر أكبر رؤساء الولايات المتحدة الذين يؤدون يمينا رئاسية.

وأكد ترامب، أن الديمقراطيين يستهدفون المرشحين المحتملين في الانتخابات، ووصفهم بحزب "المعلومات الخاطئة".

ويواجه رئيس الولايات المتحدة السابق، 34 تهمة، وهي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يحاكم فيها رئيس سابق جنائيا، حيث تشير التقديرات بأن الإجراءات القضائية ضد ترامب ستمتد حتى نوفمبر 2024

ومن التهم الموجهة لترامب، التسجيل المزيف في وثائق رسمية تخص العمل، و دفع أموال لقاء الصمت لسيدتين وبواب في أبراج ترامب لإخفاء شؤون كان لديه.