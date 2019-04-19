ترامب وميلانيا يزوران اليابان الشهر المقبل بعد تنصيب الإمبراطور الجديد

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيتوجهان إلى اليابان الشهر المقبل، في أول زيارة رسمية لهما بعد تنصيب الإمبراطور الجديد “ناروهيتو”.

وسيعقد ترامب وميلانيا أيضا اجتماعات مع رئيس الوزراء شينزو آبي خلال الزيارة التي تجري خلال الفترة من 25 إلى 28 أيار/ مايو.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزيارة “ستعمق أواصر العلاقات الوثيقة بين الشعبين الأمريكي والياباني وستسلط الضوء على الأهمية المستمرة لتحالفنا”.

ومن المقرر أن يتخلى الإمبراطور أكيهيتو (85 عاما) عن العرش في 30 نيسان/ أبريل الجاري، وسيجري تنصيب ابنه الأكبر ولي العهد ناروهيتو (59 عاما) إمبراطورا جديدا بحلول أول أيار/ مايو.

ومن المقرر أيضا أن يزور آبي واشنطن في الفترة من 26 إلى 27 نيسان/ أبريل الجاري، حسبما ذكر البيت الأبيض، وسيشمل جدول أعماله بحث التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية وجهود نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

(د ب أ)