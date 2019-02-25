ترامب يؤكد لزعيم المعارضة الفنزويلية دعمه الكامل لعزل مادورو

وأما الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، فدعا أعضاء "مجموعة ليما" إلى التضييق على مادورو بشكل "أقوى وأكثر فعالية".

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الاثنين تأييد الرئيس دونالد ترامب الكامل لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غويادو.

وشارك غوايدو ونائب الرئيس الأميركي في اجتماع عقدته "مجموعة ليما" في كولومبيا الاثنين لمناقشة استراتيجية مشتركة لحل أزمة فنزويلا وسط دعوات لتضييق الخناق على الرئيس نيكولاس مادورو.

ونقل بنس رسالة إلى غوايدو من الرئيس الأميركي مفادها "نحن معك مئة بالمئة".

بدوره، حذر غوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة كرئيس انتقالي لفنزويلا، من "إطلاق العنان" لمادورو الاشتراكي.

وقال خلال اجتماع "مجموعة ليما" "من الضروري استعادة الديموقراطية في فنزويلا لأن أولئك الذين يغتصبون السلطة اليوم يشكلون تهديدا لاستقرار القارّة".

وأكد أن "إطلاق العنان لاغتصاب السلطة سيشكل تهديدا لأميركا كلها".

وأما الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، فدعا أعضاء "مجموعة ليما" إلى التضييق على مادورو بشكل "أقوى وأكثر فعالية".

وأشار إلى أن تكثيف الضغط سيسهل التطبيق "السريع لانتقال (السلطة) الذي يطالب به الشعب الفنزويلي".

وقال وزير خارجية البيرو هوغو دي زيلا "في +مجموعة ليما+ نكافح لإيجاد حل سلمي".

بدوره، أفاد وزير خارجية كولومبيا كارلوس هولمز تروخيلو "أكدنا مرارا التزامنا بالانتقال الديموقراطي (للسلطة) وإعادة النظام الدستوري في فنزويلا".

وأوضح أن مجموعة الدول الـ15 التي أضافت غوايدو رسميا كممثل لفنزويلا "تسعى جاهدة لتسهيل فتح ممر إنساني لتقديم المساعدات الدولية الهادفة ولو جزئيا إلى التخفيف من حدة الوضع الإنساني الذي يعاني منه كثير من الفنزويليين".

وتواجه فنزويلا أزمة إنسانية أعقبت سنوات من الركود والتضخم أدت إلى نقص في الحاجيات الأساسية كالغذاء والدواء.

ويشير غوايدو إلى أن 300 ألف شخص يواجهون الموت في حال لم يتم إدخال هذه المساعدات بشكل عاجل. لكن مادورو يرفض السماح بإدخالها مشيرا إلى أنها ستشكل غطاء لاجتياح أميركي.

وانتقد دي زيلا حكومة مادورو "لاستخدامها القوة وارتكابها انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان" بحق الأشخاص الذين حاولوا إدخال المساعدات نهاية الأسبوع.

ووصف استخدام القوة بأنه "غير مقبول. وليس الحل لما يجري في فنزويلا".

وتغيّبت كل من المكسيك وكوستاريكا وغويانا وسانتا لوتشيا عن الاجتماع. ويذكر أن هذه الدول الأربع نأت بنفسها في الماضي عن المواقف المتشددة التي اتخذها باقي أعضاء "مجموعة ليما" بحق نظام مادورو.

لكن دي زيلا أكد أن "الوقت حان لتبني اجراءات إضافية لعزل النظام" الحاكم في فنزويلا.