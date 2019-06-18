ترامب يبحث عن حرب جديدة.. اعرف من نفذ هجمات 11 سبتمبر

يبدو ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يبحث عن وجهة جديدة لتنفيذ حربا في العالم بعد ان برأ العراق والرئيس العراقي صدام حسين من هجمات 11 سبتمبر 2001 منتقدا الرئيس جورج بوش الذي اغرق الجيش الاميركي في رمال الشرق الاوسط.

وفي تصريحات لشبكة “أيه بي سي نيوز”، “ قال ترامب لم يدمر العراق مركز التجارة العالمي.

كان أناس آخرون. وأعتقد أنني أعرف من هم الأشخاص الآخرون. وربما أنت تعرف أيضا”.

​وانتقد ترامب الرئيس الأسبق جورج بوش بسبب قراره “الذهاب إلى الشرق الأوسط”.

وتابع: “لقد أعدت بناء الجيش. لقد استنفد بوش جيشنا تماما في الشرق الأوسط، كما تعلمون، لقد كان قرارا فظيعا الذهاب إلى الشرق الأوسط. أعتقد أن هذا كان أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ بلدنا. الذهاب إلى الشرق مثل الرمال المتحركة”.