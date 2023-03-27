ترامب يتعهد بالتصدي لــ "جنون المتحولين جنسيا"

البوابه - تعهد دونالد ترامب رئيس أمريكا السابق باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بــ " جنون المتحولين جنسيا " مجددا تعهده بإلغاء سياسات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بشأن رعاية تأكيد الجنس للأطفال المتحولين جنسيا.

مشددا في أول تجمع انتخابي له في مدينة واكو بولاية تكساس على بقاء الرجال خارج الرياضات النسائية إذا تم إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وحذر الرئيس الأمريكي السابق من قوى شيطانية تحاول هدم البلاد.

ووعد ترامب بدعم والنضال من أجل حقوق الأهل بما في ذلك الاختيار الموحد للمدارس، لافتا إلى أنه سيوقع على الفور أمرا تنفيذيا بقطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة تدعم المتحولين جنسيا، وتقدم المحتوى العنصري أو الجنسي أو السياسي للأطفال في أمريكا.

وأشار ترامب في حديثه إلى ما وصفه بـ "قوى شيطانية" تحاول هدم البلاد، محذرا من أن البلاد معرضة لخطر الوقوع في الهاوية حال لم يتم التصويت له من أجل عودته إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب: " إما أن الدولة العميقة تدمر أمريكا أو ندمر الدولة العميقة.. واصفا المرحلة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية بمرحلة محورية للغاية.



