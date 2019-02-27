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ترامب يتوقع مستقبلاً “رائعاً” لكوريا الشمالية إذا تخلّت عن ترسانتها النووية

ترامب يتوقع مستقبلاً “رائعاً” لكوريا الشمالية إذا تخلّت عن ترسانتها النووية
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