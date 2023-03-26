ترامب يجدد وعده بحل النزاع في اوكرانيا خلال 24 ساعه

البوابه - قال دونالد ترامب رئيس أمريكا السابق أنه هو من بدأ بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، مشددا خلال تجمع حاشد لمؤيديه بمدينة واكو في ولاية تكساس على أنه بالذات أعطى الأوكرانيين مئات ومئات من أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

مشيرا إلى أن سلفه الرئيس الأميركي باراك أوباما، أرسل إلى كييف "وسائد" فقط في إشارة إلى معدات عسكرية غير قاتلة.

وجدد ترامب وعده بحل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في عام 2024 ، مؤكدا ذلك بقوله: "عندما أصبح رئيسا للبلاد من جديد، سأحقق ذلك في غضون 24 ساعة".

كما حذر ترامب من أن "التحالف" الناشئ بين روسيا والصين وإيران قد يضر بالولايات المتحدة، حيث ألقى باللوم على سياسة ادارة بايدن.

كما سمحت ادارة بايدن في ظل سياسته الحالية بملء فراغ ما بعد حرب أفغانستان في الشرق الأوسط مما دفع روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية إلى التحالف معا .