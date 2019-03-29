ترامب يحتفل بنهاية "الأكاذيب والافتراءات" في التحقيق المتعلق بروسيا

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خصومه السياسيين يوم الخميس، في أول خطاب رئيسي له منذ أن برّأ المحقق الخاص روبرت مولر، الذي كان يحقق في مسألة التدخل الروسي بانتخابات 2016 الرئاسية، حملة ترامب الانتخابية من تهمة التواطؤ.

ووصف ترامب مرارا تحقيق مولر بأنه خدعة، وقال إنه كان “محاولة مجنونة” من قبل الديمقراطيين لقلب نتائج الانتخابات.

واحتفل ترامب في خطاب أمام حشد في غراند رابيدز، بولاية ميشيغان، برفع “السحابة الزائفة والفاسدة والمثيرة للاشمئزاز” التي علقت على إدارته منذ بدايتها.

وقال: “بعد ثلاث سنوات من الأكاذيب والافتراءات والتشهير، انتهت خدعة روسيا أخيرا. لقد انتهى وهم التواطؤ .. لم يكن هذا أكثر من جهد شرير لتقويض فوزنا التاريخي في الانتخابات”.

ومضى حاليا أقل من أسبوع منذ أن سلّم مولر تقريره إلى وزير العدل ويليام بار، وخلص إلى أنه ليس هناك تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، لكنه فتح المجال أمام بار ليحسم مسألة ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة. ومع ذلك قال ترامب إنه “ليس هناك تواطؤ أو عرقلة (للعدالة)”.

وقضى ترامب نحو ربع خطابه، الذي جاء على غرار خطب حملاته الانتخابية، ينتقد التحقيق، قائلا إنه أضر البلاد وأهدر الوقت. واتهم الديمقراطيين بـ”التحايل على الشعب بهذا الهراء”.

وتعهد ترامب أيضًا بمواصلة الكفاح من أجل العمال الأمريكيين، كما أبدى زهوا بنجاحه الأخير في تأمين التمويل لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بإعلان حالة الطوارئ الوطنية.

د ب أ