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ترامب يحذر أنه قد يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين بسبب قضية أوكرانيا

ترامب يحذر أنه قد يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين بسبب قضية أوكرانيا
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