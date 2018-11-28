ترامب يحذر أنه قد يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين بسبب قضية أوكرانيا

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بسبب احتجاز حرس السواحل الروس ثلاث سفن عسكرية أوكرانية.

وقال ترامب إنه ينتظر تقريرا من مستشاريه للأمن القومي ستكون استنتاجاته “حاسمة”. وصرح لصحيفة واشنطن بوست: “ربما لن أجري هذا اللقاء” مع بوتين.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أن ترامب سيجري لقاءات ثنائية مع العديد من القادة خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بينهم رئيسا روسيا والصين.

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة، ساره ساندرز أن “الرئيس والوفد سيجريان محادثات مع العديد من القادة، تشمل لقاءات ثنائية مع رئيس الأرجنتين ورئيس روسيا ورئيس الوزراء الياباني والمستشارة الألمانية، إضافة الى عشاء عمل مع الرئيس الصيني”.

وسيجتمع ترامب أيضا برؤساء تركيا والهند وكوريا الجنوبية، بحسب ما أوضح مستشاره للأمن القومي جون بولتون.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي سيلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال بولتون: “كلا، إن برنامج اللقاءات الثنائية كامل”.

لكن ساندرز لم تستبعد لقاء غير رسمي مع بن سلمان، وقالت للصحافيين “لن أستبعد” هذا الاحتمال. (أ ف ب)