ترامب يدعو لإزالة صقور الحرب من الحكومة الأمريكية

حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على إزالة جميع صقور الحرب من حكومة الولايات المتحدة.

ويرى ترامب، أن الحرب العالمية الثالثة تقترب أكثر من اي وقت مضى، مشيرا إلى أنه كان الرئيس الوحيد الذي يرفض نصيحة الجنرالات والبيروقراطيين والدبلوماسيين، بخصوص الصراعات.

وقال في تصريحات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن أولئك الجنرالات والدبلوماسيين، "يعرفون فقط كيفية إدخال [الولايات المتحدة] في صراع" ولكن ليس الخروج منه.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق، دعم وزارة خارجية بلاده للإنتفاضات في أوكرانيا، والمحاولات لدفعها إلى الإنضمام لحلف شمال الأطلسي.

وجاءت تصريحات ترامب، بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس جو بايدن في بولندا، عقب زيارته ل"كييف"، وتأكييده دعم واشنطن لاوكرانيا بالسلاح والمال.

واعتبر ترامب، أنه لو كان رئيسا لما حدثت الحرب في أوكرانيا، موضحا أنه لا يبرر العملية العسكرية التي يقوم بها الروس ضد "كييف".

وأشار، إلى أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن ينتهي خلال 24 ساعة، لو كان هناك قيادة صحيحة.

وقال ترامب يوم الثلاثاء: "لم تكن الحرب العالمية الثالثة أقرب مما هي عليه الآن. نحن بحاجة إلى تنظيف البيت من جميع دعاة الحرب وسياسة "أمريكا أخيرا"، والدولة العميقة والبنتاغون ووزارة الخارجية والمجمع الصناعي للأمن القومي".