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ترامب يرفض الاستماع لتسجيل "وحشي" يوثق عملية قتل خاشقجي

ترامب يرفض الاستماع لتسجيل "وحشي" يوثق عملية قتل خاشقجي
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