ترامب يشدد على وجوب بيع "تيك توك" قبل منتصف أيلول

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين على وجوب بيع تطبيق "تيك توك" الصيني الواسع الانتشار والذي تملكه شركة "بايت دينس" قبل منتصف أيلول/سبتمبر ليتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة.

وصرح ترامب للصحافيين "حددت تاريخا بحدود 15 أيلول/سبتمبر لن يتمكنوا بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة".

واضاف "سيتم إغلاقه في 15 أيلول/سبتمبر إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه والتوصل الى اتفاق".

وعلى خلفية توترات سياسية وتجارية مع الصين، تتهم واشنطن منذ أشهر التطبيق المذكور بأنه يستخدم من جانب الاستخبارات الصينية لاغراض مراقبة. لكن "تيك توك" نفى بشدة أي تقاسم للمعلومات مع بكين.

ومساء الجمعة، اعلن ترامب أنه يعتزم حظر التطبيق ويرفض أن تبتاعه مجموعة أميركية.

لكنه تشاور الاحد مع ساتيا ناديلا رئيس مجموعة مايكروسوفت التي تجري مفاوضات بهدف شراء الفرع الاميركي ل"تيك توك" من مالكته الام.

وعلى الاثر، أكد رئيس المجموعة المعلوماتية مواصلة المفاوضات سعيا الى اتفاق في موعد أقصاه منتصف أيلول/سبتمبر.

والتطبيق مفضل لدى من تراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما ويستخدمه نحو مليار شخص في العالم. وهو يتيح نشر وتقاسم ومشاهدة أشرطة موسيقية وفكاهية قصيرة.

