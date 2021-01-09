ترامب يشن هجوما على "تويتر" بعد حرمانه من "حرية التعبير"

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجميد حسابه على "تويتر" بشكل دائم، وأكد أن هذا الإجراء لن يجعله يصمت.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض وظهر كذلك على "تويتر" قبل أن يتم حذفه على الفور من قبل "تويتر": "لا يمكنك إجبارنا على السكوت!".

وأضاف ترامب في البيان: "لقد توقعت أن يحدث هذا. نحن نجري محادثات مع العديد من المواقع الأخرى وقريبا سيكون لدينا إعلان كبير. نحن أيضا ندرس إمكانية إنشاء منصتنا الخاصة في المستقبل القريب".

وتابع ترامب: "تويتر يمضي إلى أبعد من ذلك في حظر حرية التعبير، واليوم ينسق العاملون في تويتر مع الديمقراطيين واليساريين الراديكاليين لإزالة حسابي من المنصة لإسكاتي".

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إن "تويتر ليس له علاقة بحرية التعبير. إنهم يروجون فقط لمنصة يسارية راديكالية تسمح لواحد من أكثر الناس شرا في العالم بالتحدث بحرية". (نوفوستي)