ترامب يصف جونسون بـ "الرجل المناسب" لتنفيذ بريكست

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أول محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا، وأعرب ترامب عن دعمه له، ووصفه بـ”الرجل المناسب” لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس. ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن بريكست، أجاب ترامب أن جونسون “لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة”.

كما نفى ترامب صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتس، وقال إن الجميع “على وفاق كبير”.

وكتب ترامب على “تويتر” قبيل اجتماعه مع جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: “قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة”.

وأضاف: “نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير، وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا- حديث العالم!”. (وكالات)